Госдеп наградил белорусскую оппозиционерку Колесникову за мужество

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова стала одним из лауреатов ежегодной награды госсекретаря США за гражданское мужество. Премия International Women of Courage Award была учреждена в 2007 году и присуждается женщинам из разных стран, которые «продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин».

Помимо Колесниковой, награду в этом году получат ещё 13 активисток и общественных деятелей, в том числе из Мьянмы, КНР, Ирана, Турции, Венесуэлы. Кроме того, почётная награда присуждена группе из семи женщин из Афганистана, которые при разных обстоятельствах погибли в 2020 году, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Церемония вручения пройдёт 8 марта в онлайн-формате. Ожидается, что в мероприятии примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди страны Джилл Байден.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября 2020 года. 16 сентября ей предъявили обвинение в публичных призывах к захвату госвласти и насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. 12 февраля 2021 года её обвинили ещё в заговоре «с целью захвата государственной власти неконституционным путём» и в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской для привлечения её к уголовной ответственности. Также ведомство направило в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской. По данным следствия, они планировали «организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов».

21 декабря 2020 года Генпрокуратура завела уголовное дело против неё и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Белоруссии обнародовал запись встречи Тихановской с доверенными лицами, которая прошла 5 августа прошлого года. На ней обсуждались планы захвата власти в Гомеле. Позднее пресс-служба Тихановской опровергла планы по насильственному захвату власти.