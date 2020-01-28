https://static.news.ru/photo/e797f80e-41a1-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Мишель Келемен Фото: npr.org

Государственный департамент США исключил репортёра National Public Radio (NPR) Мишель Келемен из пула журналистов, которые будут сопровождать госсекретаря Майкла Помпео в поездке в Великобританию, Белоруссию, на Украину и в страны Центральной Азии.

В Ассоциации корреспондентов Госдепа заявили, что такой шаг можно рассматривать лишь как «возмездие» за интервью коллеги Келемен по радиостанции.

Пресс-корпус Госдепартамента имеет давнюю традицию сопровождать госсекретарей в их поездках, и мы считаем недопустимым наказание отдельного члена нашей ассоциации, — заявил глава ассоциации Шон Тандон.

В самом Госдепе ситуацию пока не прокомментировали, отмечает Reuters.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео пришёл в ярость после интервью, в котором ведущая NPR Мэри Луиз Келли задала вопросы по поводу Украины, в частности, о бывшем американском после в Незалежной Мари Йованович. Помпео повёл себя крайне агрессивно и использовал много нецензурных слов. Ведущая рассказала, что поток ругательств длился приблизительно столько же, сколько сама беседа. Сам политик отметил, что журналистка обманула его во время подготовки интервью. За скандал с Келли Помпео осудили представители Демпартии США.