Госдеп США допустил признание событий на Украине геноцидом

США с высокой долей вероятности в результате признают спецоперацию России на Украине геноцидом. Об этом в эфире CNN заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она также допустила, что президент РФ Владимир Путин не заботится о своей стране и народе.

Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счёте обнаружим то, о чем говорил президент Байден. Потому что то, что происходит на земле, — это не случайность, — сказала Нуланд.

Ей также был задан вопрос о том, почему санкции США не оказывают сдерживающего эффекта на руководство России. По мнению Нуланд, причина заключается в том, что президент РФ Владимир Путин «не заботится о своём народе и своей стране».

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он отметил, что оценку происходящему должны давать юристы.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал слова президента США неприемлемыми.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине. Он отдельно отметил, что украинцы и русские являются братскими народами.

В середине февраля 2022 года Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что считает события в Донбассе геноцидом.