Госдеп: доход России от поставок топлива вырос, несмотря на санкции Американский сенатор Джонсон заявил, что прибыль России от поставок топлива выросла

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Доход российского государства от поставок энергоресурсов за рубеж за последние месяцы вырос, несмотря на волну масштабных санкций и ограничений, введенных западными странами против России, приводит ТАСС слова старшего советника Госдепартамента США по энергобезопасности Эймоса Хокстина. Такое мнение американский чиновник озвучил, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний по европейской энергетической безопасности в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Сотрудник внешнеполитического ведомства США сенатор Рон Джонсон согласился с Хокстином и сравнил прибыль России в начале спецоперации и сейчас.

Представляется, что Россия в действительности находится применительно к прибылям в лучшем положении на текущем этапе [спецоперации], чем в ее начале, — сказал Джонсон.

Ранее газета New York Times писала, что Вашингтон способен ввести ряд мер против России, обязуя иностранные банки переводить деньги за ввозимую из РФ нефть на эскроу-счета. Таким образом получится, что у России будет доступ к платежам только для покупки товаров первой необходимости, таких как лекарства и продукты питания.

Ещё одна мера США может предусматривать требование, согласно которому иностранные компании должны будут платить за российскую нефть по ценам ниже рыночных под угрозой санкций. Предполагается, что это уменьшит прибыль России, не увеличивая мировые затраты на энергоносители.