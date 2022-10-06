Госдеп будет контролировать расходование выделенных Украине средств

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Госдеп ищет компании, которые проследят за расходованием выделенных Украине денег со стороны США. Соответствующая заявка ведомства размещена на правительственном портале.

Из документа следует, что ведомство ищет компании, которые могут предоставить услуги по мониторингу, документированию и оценке результатов «дополнительной помощи Украине в размере $14,8 млрд, плюс любые дополнительные суммы, <...> одобренные для Украины Конгрессом США».

Компании, которые займутся контролем расходования американских денег Киевом, должны будут предоставлять Госдепу ежеквартальный отчет.

Накануне член палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков нет денег на поддержку Украины в конфликте с Россией. Он также подчеркнул, что рост вовлеченности Соединенных Штатов в украинские события грозит столкновением с другой ядерной державой.

Ранее Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине на $625 млн. В новый пакет входят четыре реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами и 32 артиллерийских орудия.