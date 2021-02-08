Госдеп: Белый дом возобновляет работу с Советом ООН по правам человека

https://static.news.ru/photo/94552c86-6a0c-11eb-bc5d-96000091f725_660.jpgЭнтони БлинкенФото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединённые Штаты Америки возобновят сотрудничество с Советом ООН по правам человека, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети.
The @UN Human Rights Council is flawed and needs reform, but walking away wonât fix it. The best way to improve the Council, so it can achieve its potential, is through robust and principled U.S. leadership. Under @POTUS Biden, we are reengaging and ready to lead.
Совет по правам человека несовершенен и нуждается в реформе, но выход из него этого не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, — это сильное и принципиальное руководство США. Под руководством президента [Джо] Байдена мы возобновляем сотрудничество и готовы предводительствовать, — написал дипломат в Twitter.
When we work closely with our allies and friends, we are able to call countries with the worst human rights records to account in the @UN Human Rights Council. U.S. leadership matters.
Он отметил, что совместная работа с ООН поможет призвать к ответу страны, где права человека постоянно нарушаются, посадить их за стол переговоров, а также поддержать борцов с «тиранией и несправедливостью».
Накануне США приостановили соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Они были заключены при президенте Дональде Трампе. Новая американская администрация начала процедуру их расторжения, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США будут привлекать КНР в ответственности. Об этом госсекретарь США Блинкен заявил своему коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, Штаты будут работать вместе с союзниками в защиту общих ценностей и интересов, дабы привлечь Китайскую Народную Республику к ответственности за действия, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за то, что КНР подрывает международный порядок.