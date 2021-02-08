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Госдеп: Белый дом возобновляет работу с Советом ООН по правам человека

15:33, 08 февраля 2021
Энтони Блинкен Энтони Блинкен Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки возобновят сотрудничество с Советом ООН по правам человека, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети.

Совет по правам человека несовершенен и нуждается в реформе, но выход из него этого не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, — это сильное и принципиальное руководство США. Под руководством президента [Джо] Байдена мы возобновляем сотрудничество и готовы предводительствовать, — написал дипломат в Twitter.

Он отметил, что совместная работа с ООН поможет призвать к ответу страны, где права человека постоянно нарушаются, посадить их за стол переговоров, а также поддержать борцов с «тиранией и несправедливостью».

Накануне США приостановили соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Они были заключены при президенте Дональде Трампе. Новая американская администрация начала процедуру их расторжения, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США будут привлекать КНР в ответственности. Об этом госсекретарь США Блинкен заявил своему коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, Штаты будут работать вместе с союзниками в защиту общих ценностей и интересов, дабы привлечь Китайскую Народную Республику к ответственности за действия, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за то, что КНР подрывает международный порядок.

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