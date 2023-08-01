Госдеп: Армения и Азербайджан должны пойти на сложные компромиссы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Армения и Азербайджан должны пойти на сложные компромиссы, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время регулярного брифинга. По его словам, США продолжают говорить о мирном соглашении с Баку и Ереваном.

Мы продолжаем говорить о мирном соглашении. Продолжаем верить, что мирное соглашение находится в пределах досягаемости, — сказал Миллер.

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает вести переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Дипломат пытается помочь странам прийти к компромиссам для достижения мира, подчеркнул Миллер.

Недавно в Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. Стороны обсудили двусторонние вопросы, в числе которых процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Ранее 12-е заседание трехсторонней рабочей группы России, Азербайджана и Армении прошло в Москве. В нем поучаствовали вице-премьер правительства России Алексей Оверчук, заместитель председателя кабмина Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, стороны приняли решение продолжить работу в рамках группы.