«Горжусь сыном»: Байден о признании Хантера в налоговых преступлениях Байден заявил, что очень гордится признавшим вину в налоговых преступлениях сыном

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что очень гордится сыном Хантером, который признался в том, что нарушил налоговое законодательство страны, передает РИА Новости. Так американский лидер ответил на вопросы журналистов, которые попросили главу государства прокомментировать признание Хантера Байдена в преступлениях.

Я очень горжусь моим сыном, — сказал Байден.

Сын действующего президента США признался, что намеренно не уплатил налоги за 2017-2018 годы, но пошел на сделку со следствием с последующей полной выплатой долга.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора».

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, ранее обнародовал сведения об участии прошлого руководства компании в сокрытии скандала вокруг утечек с ноутбука Хантера Байдена. Маск передал информацию об этом журналисту Мэтту Таибби, который занялся независимым расследованием.