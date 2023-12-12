«Горшок пуст»: в США оценили запасы средств на поддержку Украины Кирби: США располагают деньгами на пару недель поддержки Украины

Фото: The White House/Oliver Contreras

Джон Кирби

США располагают средствами на «пару недель» поддержки Украины, заявил телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, это будут два пакета военной помощи потом все, «горшок пуст».

Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель. <...> Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины, — заявил он.

Ранее Кирби уже говорил, что США не могут дать Украине никаких гарантий относительно продолжения помощи. Причиной подобной ситуации он назвал позицию конгресса, отказывающегося утверждать запрос американской администрации на ассигнование дополнительных средств. Сенат Конгресса США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что 6 декабря США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн. Он уточнил, что туда войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM. Также Пентагон выделит Вооруженным силам Украины противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, инженерные боеприпасы и «средства защиты критической национальной инфраструктуры».