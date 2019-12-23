https://static.news.ru/photo/eaafd6f6-2644-11ea-9b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: DioceseofLafayette/facebook.com

На американский город Кау Айленд в штате Луизиана и на фермы рядом с ним перед Рождеством с самолёта сбросили 100 галлонов (378 литров) святой воды.

Также местный пастор освятил воду, которую прихожане принесли из дома.

Счастливого и благословенного Рождества всем от церкви Святой Анны и прихожан, — сказано в сообщении епархии города Лафайетт, размещённом в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что в Республике Карелия бороться с дорожно-транспортными происшествиями стали с помощью святой воды. Представитель Русской православной церкви освятил места автомобильных аварий и провёл заупокойную службу в память обо всех жертвах ДТП.