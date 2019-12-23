На американский город Кау Айленд в штате Луизиана и на фермы рядом с ним перед Рождеством с самолёта сбросили 100 галлонов (378 литров) святой воды.
Также местный пастор освятил воду, которую прихожане принесли из дома.
Счастливого и благословенного Рождества всем от церкви Святой Анны и прихожан, — сказано в сообщении епархии города Лафайетт, размещённом в Facebook.
Ранее NEWS.ru писал, что в Республике Карелия бороться с дорожно-транспортными происшествиями стали с помощью святой воды. Представитель Русской православной церкви освятил места автомобильных аварий и провёл заупокойную службу в память обо всех жертвах ДТП.