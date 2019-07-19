https://static.news.ru/photo/c29be64a-aad5-11e9-acf8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Корпорация Google заплатит несколько миллионов долларов в виде компенсаций бывшим соискателям на должности, чтобы прекратить судебное преследование за дискриминации по возрасту. Юристы компании и адвокаты, представляющие интересы людей «в годах», пришли к мировому соглашению.

Общая сумма выплат по коллективному иску составит $11 млн.

Каждый из 227 истцов получит по $35 тысяч. Представляющим их юристам причитается $2,75 млн, сообщает Bloomberg .

Инициатором иска стала женщина, которая в течение семи лет пыталась устроиться в Google четыре раза, однако, несмотря на соответствующую квалификацию, она каждый раз получала отказ. В Google дискриминацию по возрасту отрицают, однако требования истцов возрастом 40 лет и старше удовлетворить согласились.

Адвокаты в свою очередь утверждают, что эта проблема для сферы высоких технологий не нова, и мировое соглашение называют важной победой в борьбе за права возрастных соискателей.

Ранее, как писал News.ru, компания «Яндекс» заявила, что в своей поисковой выдаче не понижает позиции сайтов других компаний в пользу собственных сервисов. С претензиями в неравной конкурентной борьбе интернет-гиганту предъявляли сразу несколько интернет-ресурсов.