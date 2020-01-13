IT-гигант Google лишился одного из своих ветеранов — директора по юридическим вопросам Дэвида Драммонда. Он проработал в «корпорации добра» около 20 лет.
До этого топ-менеджера уличили в неуставных отношениях. Кроме того, он якобы покрывал создателя Android Энди Рубина, подозреваемого в изнасиловании. Драммонд заявил, что решение об увольнении он принял после долгих и тщательных раздумий,
В своем обращении юрист также поблагодарил коллег за создание «самой привлекательной и многообещающей профессиональной атмосферы», на которую он «мог только надеяться».
Ранее NEWS.ru сообщал, что сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заявили, что покидают свои посты в холдинге Alphabet, который входит в корпорацию. Пейдж был генеральным директором материнской компании, а Брин — её президентом. Должность президента ликвидируется, а руководить Alphabet станет гендиректор Google Сундар Пичаи.
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