https://static.news.ru/photo/e20535ca-35fb-11ea-90ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

IT-гигант Google лишился одного из своих ветеранов — директора по юридическим вопросам Дэвида Драммонда. Он проработал в «корпорации добра» около 20 лет.

До этого топ-менеджера уличили в неуставных отношениях. Кроме того, он якобы покрывал создателя Android Энди Рубина, подозреваемого в изнасиловании. Драммонд заявил, что решение об увольнении он принял после долгих и тщательных раздумий, пишет Forbes.

В своем обращении юрист также поблагодарил коллег за создание «самой привлекательной и многообещающей профессиональной атмосферы», на которую он «мог только надеяться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заявили, что покидают свои посты в холдинге Alphabet, который входит в корпорацию. Пейдж был генеральным директором материнской компании, а Брин — её президентом. Должность президента ликвидируется, а руководить Alphabet станет гендиректор Google Сундар Пичаи.