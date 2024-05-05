Google избавился от рекламы Трампа Google убрал рекламу Трампа за критику Байдена

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Google удалил рекламу экс-президента США Дональда Трампа из поисковых результатов за критику действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, написал в соцсети Twitter (X) американский журналист Эндрю Арендж и опубликовал соответствующие скриншоты. По его информации, Google назвал нарушение правил причиной удаления этой рекламы, но какие именно правила были нарушены — поисковик не уточнил.

Реклама отмечала настроения некоторых граждан США, которые сожалеют о своем выборе в пользу Байдена. В рекламном ролике демонстрировался разговор сотрудника предвыборного штаба Байдена с избирателем, который разочаровался своим выбором в 2020 году. В этом ролике избиратель сетует на рост цен, включая продукты и аренду, а также говорит, что текущий глава Белого дома тратит налоги граждан на поддержку нелегальных иммигрантов.

Ранее американский актер Роберт Де Ниро назвал Трампа глупым и сравнил его с Адольфом Гитлером. По мнению Де Ниро, экс-президент является нарциссом и монстром. Он уверен, что возвращение Трампа на пост главы Белого дома будет опасно для людей.

Трамп ранее заявил, что нынешняя администрация действующего президента США сравнима с гестапо. Он назвал Байдена самым коррумпированным президентом в американской истории.