Facebook, Google и ряд других технологических компаний начали обсуждать с руководством США возможность использования данных о местоположении пользователей для борьбы с коронавирусом.
Об этом
В частности, Google изучает, насколько данные о геолокации могут быть полезны в борьбе с коронавирусом. В компании хотят убедиться, что информация о плотности трафика и данные о часах пик в заведениях общепита, которые можно найти в Картах Google, помогут не допустить массового распространения COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-эпидемиолог Тимур Пестерёв объяснил, когда пандемия коронавируса в Европе может пойти на спад. По его мнению, это должно произойти ближе к лету.
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