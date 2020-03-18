https://static.news.ru/photo/17b51b4a-6919-11ea-b306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Facebook, Google и ряд других технологических компаний начали обсуждать с руководством США возможность использования данных о местоположении пользователей для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает издание The Washington Post. По его данным, информация о местоположении может помочь при определении мест большого скопления людей, а также в отслеживании того, соблюдают ли люди необходимую дистанцию друг от друга во избежание заражения.

В частности, Google изучает, насколько данные о геолокации могут быть полезны в борьбе с коронавирусом. В компании хотят убедиться, что информация о плотности трафика и данные о часах пик в заведениях общепита, которые можно найти в Картах Google, помогут не допустить массового распространения COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-эпидемиолог Тимур Пестерёв объяснил, когда пандемия коронавируса в Европе может пойти на спад. По его мнению, это должно произойти ближе к лету.