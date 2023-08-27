Гонщик NASCAR вылетел с трассы на скорости 200 км/час и чудом выжил Гонщик NASCAR Пирс вылетел с трассы на скорости 200 км/час и чудом выжил

Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Райан Пирс

Пилот автогоночной ассоциации NASCAR Райан Пирс вылетел с трассы во время соревнований. На автомобиле Ford Mustang он ехал со скоростью 200 км/час, после чего столкнулся с другим участником турнира. Соревнования проходили в американском Дейтоне на трассе Daytona International Speedway.

Пилот не справился с управлением на 156-м круге гонки. Машину выбросило на траву, где она перевернулась еще не менее десяти раз, а потом загорелась. Пирс чудом остался жив и не получил серьезных травм. Выбраться из пылающего авто ему помог медицинский персонал.

Позднее гонщик прокомментировал событие в своем аккаунте Twitter (X), добавив, что в его профессии необходимо быть «крепким».

Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, черт побери. Я вернусь, — написал Пирс.

Ранее сообщалось о гибели японского мотогонщика Харуки Ногути во время Азиатского чемпионата по шоссейным гонкам в Индонезии. В результате аварии он получил травму головы и был доставлен в медицинский центр автодрома. Ногути находился в реанимации на протяжении трех суток, после чего скончался.

Родители гонщика заявили, что он начал кататься на мотоцикле в пять лет. По их словам, он принес им много радости и счастья своими достижениями в этом виде спорта.