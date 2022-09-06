«Гомер Симпсон»: Карин Жан-Пьер высмеяли за путаницу с «Северным потоком» Пресс-секретарь Байдена перепутала название «Северного потока» с маркой одежды

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась жесткой критике со стороны американцев, перепутав название газопровода «Северный поток» с маркой одежды. Вместо Nord Stream политик во время выступления сказала Nord Storm, за что ее обсмеяли пользователи Twitter.

«Что ж, я уверен, что Путин тоже виноват в повышении цен в магазинах Nord Storm», «Хм, у русских дорогой вкус», «Что вы ожидаете от человека, который говорит как Гомер Симпсон, а выглядит, как Губка Боб», вовсю соревнуются в остроумии пользователи.

Выступление гаитянки Карин Жан-Пьер было посвящено тому, что США не считают эффективным предложение о внесении России в список стран — спонсоров терроризма. По ее мнению, это может привести к задержанию экспорта продовольствия. И это могло бы иметь «непредвиденные последствия» для Украины.

Ранее Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным. В официальном заявлении Белого дома она отметила, что такой подход помешал бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.