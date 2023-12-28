«Голую» вечеринку Ивлеевой начали обсуждать в США Reuters: «голая» вечеринка Ивлеевой вытеснила новости о росте цен на яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

«Голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой вызвала необычайно быструю и мощную реакцию российской общественности, пишет Reuters. Как отмечают в американском агентстве, история про звездную тусовку в московском клубе Mutabor даже вытеснила новости о росте цен на яйца в России.

Яростная реакция властей, прокремлевских законодателей и блогеров, государственных СМИ и православных церковных групп уже несколько дней доминирует в заголовках газет, вытесняя истории о росте цен на яйца и позволяя людям выпустить пар, выступая против элиты шоу-бизнеса, — говорится в статье.

В материале отмечается, что скандал вокруг организованного Ивлеевой мероприятия произошел на фоне того, как президент страны Владимир Путин сделал ставку на усиление политики социального консерватизма. Авторы статьи также напомнили, что недавно Верховный суд РФ принял решение о запрете ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Актриса Яна Поплавская ранее заявила, что участники «голой» вечеринки Ивлеевой «бегают по адвокатам и просят поддержки у администрации президента». По ее словам, происходящее нельзя считать травлей, это справедливый народный суд. Артистка назвала присутствовавших на мероприятии звезд «жалким сборищем», которое на камеру просит прощения у россиян.