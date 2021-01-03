«Голос отчаяния»: Харрис оценила записанный разговор Трампа о выборах

https://static.news.ru/photo/08e63e88-4e3c-11eb-bd43-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Biden Transition Tv/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранная вице-президент США Камала Харрис на митинге в штате Джорджия обвинила американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении властью. Так она отреагировала на появление записи его разговора с госсекретарём этого штата.

Хозяин Белого дома в беседе настаивал на пересчёте выборных голосов в свою пользу.

Вы всё слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния... Это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединённых Штатов, — отметила Харрис, трансляцию выступления которой вёл телеканал C-Span.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп запланировал выступление с «победной» речью в штате Джорджия, в котором ноябрьские выборы выиграл его соперник Джо Байден. Визит на митинг в Дэлтоне запланирован у хозяина Белого дома на вечер 4 января. Поводом для поездки Трампа станет поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат. Он пройдёт там 5 января.