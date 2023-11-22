Голливудская актриса высказалась за Палестину и поплатилась контрактами Агентство разорвало контракт с актрисой Сьюзан Сарандон за поддержку Палестины

Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сьюзан Сарандон

Из-за высказываний американской актрисы Сьюзан Сарандон на пропалестинском митинге в Нью-Йорке с ней разорвало контракт голливудское агентство United Talent Agency, сообщает Fox News. Представитель UTA подтвердил, что они больше не представляют интересы Сарандон.

Инцидент с высказываниями произошел 17 ноября. Актриса, указывая на волну антисемитизма в США, заявила демонстрантам, что сейчас многие «боятся быть евреями и начинают ощущать, каково в этой стране быть мусульманином, так часто подвергающимся насилию». Издание отмечает, что ее слова задели нескольких сотрудников агентства, с которым актриса работала с 2014 года, поэтому с ней решили больше не сотрудничать.

Ранее сообщалось, что пятизвездочный отель в Буэнос-Айресе отказался принимать сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса после его резких высказываний в адрес Израиля и поддержки палестинского народа. Руководство гостиницы решило не допускать у себя пребывание музыканта, который «публично разжигает ненависть».

До этого в поддержку палестинского народа высказалась всемирно известная модель Джиджи Хадид. Она раскритиковала правительство Израиля и после этого стала получать угрозы о расправе. Она была вынуждена вместе с родственниками сменить номера телефонов.