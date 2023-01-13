Годовая инфляция в США замедлилась до 6,5% Годовая инфляция в США в декабре 2022 года замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

По итогам декабря 2022 года инфляция в США составила 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре. Об этом сообщили в американском Минтруде. Отмечается, что это минимальный показатель с октября 2021 года, когда инфляция составила 6,2%. Также сообщается, что в месячном выражении потребительские цены в последний месяц прошлого года упали на 0,1%.

Базовая инфляция в стране — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — замедлилась в декабре в годовом выражении до 5,7% с 6% в ноябре. В месячном при этом она ускорилась на 0,3% в сравнении с 0,2% месяцем ранее.

После публикации данных по инфляции в США произошло снижение американских фондовых индексов. Также на фоне этих показателей курс доллара снизился в отношении евро и йены.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65%. По состоянию на 26 декабря эти данные составляли 12,19%. В документе «О текущей ценовой ситуации» указано, что в сегменте продовольственных товаров цены повысились на 0,57%, преимущественно за счет роста цен на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания темпы роста цен составили +0,15%. В секторе непродовольственных товаров цены практически не изменились. На услуги цены выросли на 0,05% за счет роста цен на бытовые услуги и городской пассажирский транспорт.