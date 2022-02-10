Годовая инфляция в США побила 40-летний рекорд, тем самым сильнее надавив на Федеральную резервную систему (ФРС). В январе цены на товары в стране резко подскочили, превысив прогнозы экономистов, пишет Bloomberg.

Согласно данным министерства труда США, темпы роста добрались до отметки в 7,5 процента. На месячном уровне показатель составил 0,6 процента, в цене выросли еда и электричество. Рост потребительских цен негативно сказывается на перспективах восстановления экономики США и их граждан, создавая серьёзное препятствие росту доходов населения.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении составила 6 процентов, в месячном — 0,6 процентов. Эксперты прогнозировали показатели на уровнях 5,9 процентов и 0,5 процентов соответственно.

Цены на продовольствие в США в январе поднялись на 0,9 процентов, на энергоносители — снизились на 0,6 процентов в месячном выражении. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 7 процентов, а энергоносители — на 39,9 процентов.