Год санкций и курьёзов: Россия и США провожают эпоху Трампа

В уходящем году новым президентом США был избран Джо Байден, которого Москва считала менее предпочтительным кандидатом для себя. Впрочем, и Дональд Трамп за время своего президентства продвинул отношения России и Соединённых Штатов только назад. В 2020 году к проблемам добавились новые санкции против «Северного потока — 2», нежелание США продлевать договор СНВ-3 на прежних условиях и выход из Договора по открытому небу (ДОН). Приходящая администрация, судя по всему, не сулит Москве и Вашингтону выход из этого тупика.

В 2020 году иллюзий по поводу Дональда Трампа, обещавшего «поладить» с Россией, уже не осталось. США продолжили демонтировать систему контроля над вооружениями, сложившуюся после окончания холодной войны. В уходящем году жертвой этих противоречий пало ещё одно знаковое соглашение — Договор по открытому небу, позволявший участникам совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга. В Вашингтоне посчитали, что ДОН более выгоден России, чем США.

Не увенчались успехом и переговоры о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ограничивающего число развёрнутых ядерных боеголовок с обеих сторон. Россия настаивала на продлении существующей версии соглашения ещё на пять лет, Вашингтон же хотел видеть под документом подпись Китая, а также включить в него не только стратегические, но и тактические ядерные заряды. В итоге переговоры зашли в тупик, а срок действия договора истекает уже в феврале. Так что вряд ли новый президент США Джо Байден успеет продлить СНВ-3, даже если захочет, ведь он вступает в должность только 20 января.

Попытки наладить отношения хотя бы в гуманитарной сфере окончились курьёзами масштаба легендарной кнопки «перегрузка». В апреле Россия отправила в США гуманитарный борт, на котором, помимо прочего, было 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В мае Америка послала в Россию аналогичный груз, уже с примерно 200 единицами медицинской техники. Но в августе выяснилось, что российские аппараты ИВЛ в США ни разу не использовались и в итоге были уничтожены. В Соединённых Штатах объяснили это разницей в электрическом напряжении (в американских сетях оно составляет 110 вольт), а также сообщениями о пожарах в российских больницах, вызванных неисправными аппаратами.

Конгресс США, между тем, включил новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета на 2021 год. Трамп пригрозил наложить вето на документ, но в будущем году ограничительные меры, очевидно, всё-таки будут приняты, так как их поддержал Байден.

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В апреле Министерство энергетики США опубликовало стратегию восстановления американских позиций на мировом рынке ядерной энергетики. В последние несколько десятилетий американцы проявляли мало интереса к этой области, но успехи российских и китайских конкурентов вынудили их пересмотреть свои взгляды. В игру немедленно вступили дипломатические инструменты.

Так, Трамп и его польский коллега Анджей Дуда заключили соглашение о совместном развитии ядерной энергетики, а госсекретарь Майк Помпео во время визита в Чехию намекнул, что из тендера на достройку АЭС «Дукованы» неплохо бы исключить российских и китайских подрядчиков. Очевидно, ядерная энергетика становится дополнительным полем столкновения России и США.

Впрочем, наверняка Америке в 2021 году будет хватать проблем у себя дома, и внешняя политика хотя бы на время отодвинется на задний план. США занимают первое место в мире по числу заражённых и умерших от коронавируса, а экономика страны, тесно связанная с малым и средним бизнесом, страдает от противоречий, возникающих между республиканцами и демократами. Около полугода конгрессмены из обеих партий не могли согласовать второй пакет помощи экономике и гражданам, а когда документ наконец лёг на стол президенту, он отказался его подписать.

За прошедший год стал заметнее раскол и в американском гражданском обществе. В феврале дело об импичменте Трампа, как и предполагалось, закончилось его оправданием в Сенате, но противников эксцентричного политика это не успокоило. Накопленное недовольство, смешавшееся с усталостью от пандемии, летом вылилось на улицы городов в виде массовых протестов против расовой дискриминации.

Формальным поводом к демонстрациям послужило жестокое убийство чернокожего Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. Виновных стражей порядка быстро отстранили от работы и отдали под суд, но запущенную общественную дискуссию было не остановить. Жертвами борьбы с расовой дискриминацией стали даже вполне безобидные явления американского быта, например, известный бренд продуктов, которому пришлось убрать изображение чернокожего мужчины со своей эмблемы, а также футбольная команда «Краснокожие», сменившая название на фоне обвинений в дискриминации индейцев.

О слегка подзабытой на фоне внутренних проблем «российской угрозе» американцы вспомнили в декабре, когда вскрылся факт масштабной кибератаки на ключевые государственные структуры. Майк Помпео и генпрокурор Уильям Барр обвинили в операции Россию, а Байден пригрозил ввести против неё новые санкции. Однако эксперты сомневаются, что Москву ждут серьёзные ограничительные меры по этому поводу. Ведь подобными шпионскими операциями в киберпространстве занимается и американское Агентство национальной безопасности (АНБ), поэтому оправдать жёсткие рестрикции перед международным сообществом будет сложно.