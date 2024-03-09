«Глупая игра»: в США объяснили слова Макрона о войсках на Украине Экс-разведчик Риттер: Макрон пытается втянуть США в конфликт с Россией

Фото: Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Заявлениями о вводе войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, которые приводит РИА Новости, французский лидер ведет «глупую игру».

Это его глупая игра. Во-первых, Франция не располагает достаточной военной силой для развертывания, чем-либо значимым для Украины, — заявил Риттер.

По его словам, Франции потребуется помощь других стран НАТО. Экс-разведчик выразил уверенность, что ситуация создаст «ловушку» для Вашингтона, который будет вынужден оказать помощь своим союзникам по Альянсу. Риттер подчеркнул, что США не могут допустить того, чтобы европейский лидер принимал решения, которые приведут к тому, что Штаты вступят в войну с Россией.

Ранее Макрон объяснил свои слова о возможности отправки военных на Украину, заявив, что «не исключать что-то — не значит делать это». С данным заявлением он обратился к журналистам после церемонии в Министерстве юстиции республики.

Французский лидер заявлял, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее Макрон не исключил такого развития событий с течением времени.