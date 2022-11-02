Главы МИД стран G7 рассмотрят введение потолка цен на российскую нефть

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Главы МИД страны Группы семи намерены на встрече в Германии рассмотреть идею введения потолка цен на российскую нефть. Это один из вопросов встречи, которая состоится 3-4 ноября, сообщил и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон на брифинге, посвященном поездке на предстоящую встречу госсекретаря Энтони Блинкена, пишет ТАСС.

Определенно было много тесной координации с ЕС и с европейскими партнерами на двусторонней основе относительно ответа на вторжение России на Украину, — заявил представитель Госдепа.

Он добавил, что другие партнеры по G7 продолжат дискутировать на тему введения идею потолка цен на российскую нефть.

И среди различных мер имеется, конечно же, также идея потолка цен, и <...> я уверен, что другие наши партнеры по G7, не только европейские, будут стремиться продолжить эту дискуссию, — сказал Соломон.

Ожидается, что Блинкен в ходе встречи обсудит с коллегами из стран G7 вопросы, касающиеся проведения Россией спецоперации на Украине. Также главы МИД будут говорить об «общей заинтересованности в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе».

Среди других тем — «продолжающиеся протесты в Иране и жесткий ответ режима», а также вопросы региональной стабильности, инфраструктуры, энергетики и климата в Центральной Азии. Госсекретарь США намерен обсудить тему «стратегических вызовов для Группы семи и Африки», где будут затронуты вопросы, которые якобы касаются «последствия для всего мира» проведения Россией СВО на Украине с точки зрения «продовольственной и энергетической безопасности».

По итогам встречи ожидается принятие совместного заявления.

Ранее Катар пригрозил не отправлять газ в Европу в случае введения ЕС потолка цен на энергоносители из России. Лучшим решением правительство страны называет свободный рынок.