Главу ФБР заподозрили в использовании самолетов ведомства для личных целей Конгресс США заподозрил главу ФБР Рэя в использовании самолетов ведомства для личных целей

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Члены палаты представителей США потребовали от директора ФБР Кристофера Рэя предоставить отчет об использовании им правительственных самолетов для личных поездок. Главу бюро расследований заподозрили в злоупотреблении средствами налогоплательщиков. Об этом говорится в обнародованном письме законодателей, передает РИА Новости.

В свете недавней публикации газеты New York Post о том, что вы покинули слушания в сенате досрочно, чтобы полететь на самолете ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолета в личных целях, — говорится в письме, обнародованном рядом конгресменов-членов Республиканской партии США.

В документе описывается несколько подобных случаев. Так, недавно Рэй в течение часа использовал борт, предназначенный для борьбы с террористами, для полета в собственную загородную резиденцию в Саранак-Лейн в штате Нью-Йорк. Такого же толка поездки были совершены 2 и 5 июня текущего года.

Хотя некоторым федеральным чиновникам и разрешается использовать правительственные самолеты в личных или политических целях, эти расходы должны быть возмещены, — отмечают конгрессмены.

Они потребовали от главы ФБР предоставить к 29 августа документы, которые могли бы подтвердить, что Рэй компенсировал затраты за совершенные им личные полеты.

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