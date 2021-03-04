Главу энергорегулятора Техаса уволили после масштабных сбоев

https://static.news.ru/photo/570b3e0c-7ccb-11eb-b2e5-96000091f725_660.jpg Билл Магнесс Фото: ERCOTISO/facebook.com

После масштабных сбоев в системе электроснабжения, которые произошли в феврале в американском штате Техас из-за аномальных морозов, был уволен глава Совета по проблемам надёжности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) Билл Магнесс.

Совет директоров ERCOT в ходе закрытого заседания проголосовал за то, чтобы направить Магнессу 60-дневное уведомление об увольнении, — сообщает Texas Tribune.

Издание уточняет, что после энергетического кризиса и публичной критики свои посты уже покинули семь членов Совета директоров ERCOT.

В середине февраля Техас сильно пострадал от снегопада и аномального холода. В штате наблюдалось массовое отключение электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.

Крупнейшая энергетическая компания Техаса Brazos Electric Power уже объявила о банкротстве. Невыплаченная компанией сумма составила $2,1 млрд, долг оператору сети оценивается в $1,8 млрд. Если оператор не сможет возместить остаток долга, то сумму могут разделить между всеми участниками рынка и даже потребителями.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин высказался об аномальном холоде, пришедшем на юг США. По его словам, отогревать экологичные ветряные электростанции в Техасе пришлось способами, «далёкими от защиты природы».

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что «зелёное соглашение» станет для Америки смертельно опасной сделкой. По его словам, Техасу повезло, что в штате есть газ, нефть и атомные станции, так как ветряные мачты и солнечные батареи отключились в одночасье, а они составляют 10% в энергопортфеле штата.