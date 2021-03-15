Главой МВД в США впервые станет женщина-индеец

https://static.news.ru/photo/d8b1fd30-85de-11eb-9753-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. House Office of Photography

Американский сенат утвердил Дебру Хаалэнд на должность главы Министерства внутренних дел. В США это ведомство занимается вопросами землеустройства.

60-летняя Хаалэнд станет первой представительницей коренного населения США на посту министра.

До этого она была членом палаты представителей США от Нью-Мексико с 2019 года. Мать и отец политика были военными — мама служила в ВМС, а отец — в Корпусе морской пехоты.

Хаалэнд родилась в Аризоне, стала в 1994 году бакалавром наук по английскому языку, а в 2006-м — доктором права.

Ранее главой Минфина США впервые утвердили женщину. Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность главы Министерства финансов. Она набрала необходимые для утверждения половину (плюс один) голосов сенаторов. Она ещё до вступления в должность сделала громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты. В частности, Йеллен призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику, писал NEWS.ru.