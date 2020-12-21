Главный врач США призвал к внимательности из-за нового штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/020e812e-42f7-11eb-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

К появлению нового штамма коронавируса в Великобритании необходимо относиться внимательнее, заявил генеральный хирург Соединённых Штатов Джером Адамс (в России его должность соответствует посту главного санитарного врача).

Он напомнил, что новые штаммы вирусов появляются постоянно.

Вирусы мутируют постоянно. Если это более заразная мутация, это значит, что нам нужно быть намного внимательнее, пока мы ждем вакцинации, — сказал он в эфире телеканала CBS.

По его словам, вакцинация жителей страны от COVID-19 будет сложнее, чем когда-либо раньше в США. Особенные проблемы он ожидает в логистике вакцины.

При этом помощник главы Минздрава Бретт Джируар отметил, что в настоящий момент нет повода для введения новых ограничений в стране.

Ранее власти Италии, Болгарии и Ирландии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Франция закрыла движение любого транспорта из Соединённого Королевства и в него. Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Германия, Нидерланды, Латвия и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.