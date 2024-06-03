Главный редактор The Washington Post уходит со своего поста Салли Базби покидает пост главного редактора The Washington Post

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Салли Базби

Главный редактор The Washington Post Салли Базби оставит свою должность, сообщило издание. Ее место займет бывший главный редактор The Wall Street Journal Мэтт Мюррей.

Отмечается, что Мэтт Мюррей уже готов приступить к выполнению своих обязанностей. После президентских выборов, которые состоятся в США в ноябре, его сменит Роберт Виннетт из Telegraph Media Group.

Базби заняла пост главного редактора The Washington Post в 2021 году. Она стала первой женщиной на этой должности. Причина ее ухода не уточняется.

The Washington Post ранее сообщала, что по итогам 2023 года потерпела убытки в размере $77 млн. Издатель газеты Уильям Льюис отмечал, что представит новые планы подписок для увеличения прибыли.

Ранее сообщалось, что более 20 сотрудников американской компании Google лишились работы из-за протеста против поддержки Израиля. Специалисты устроили восьмичасовую забастовку в офисах в Нью-Йорке и Саннивейле (штат Калифорния).

Пресс-служба Google не стала отрицать факт увольнений. Руководитель компании ранее обращался к работникам и рекомендовал не использовать фирму как «личную политическую платформу».