Главный конкурент Трампа проиграла графе «против всех» Хейли проиграла кандидату «против всех» на праймериз республиканцев в Неваде

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Большинство республиканцев на праймериз в Неваде предпочли проголосовать против всех, сообщает The New York Times по итогам подсчета 90% голосов. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли набрала лишь 30,8% голосов, она считается основным конкурентом экс-президента Дональда Трампа на выдвижение от республиканцев. Сам он в праймериз не участвовал.

По данным The New York Times, против всех проголосовали 62,9% республиканцев. Трамп, фаворит от представляющей их интересы партии, вместо праймериз решил участвовать в кокусах, которые пройдут в Неваде 8 февраля.

На праймериз демократов действующий президент США Джо Байден набирает 89,3% голосов. У него остаются самые высокие шансы стать кандидатом от демократов. Ранее Байден одержал уверенную победу на праймериз Демпартии в Южной Каролине, где набрал 96,4% голосов, согласно данным 93,3% участков.

Хейли усомнилась в психическом здоровье бывшего президента США. Такую реакцию у нее вызвали обвинения со стороны Трампа в ее адрес о том, что она не обеспечила меры безопасности во время беспорядков в Капитолии.

Ранее Трамп заявил на митинге в Неваде, что отказался от досрочной номинации кандидатом от республиканцев на выборах президента. Политик объяснил, что уверен в своей честной победе.