Главный инфекционист США сообщил, какую бы выбрал вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ff54656-79da-11eb-8887-96000091f725_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/Global Look Press

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, какой вакциной от коронавируса предпочёл бы привиться.

По его словам, все три одобренные американскими властями вакцины — Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson — «очень хорошие». Поэтому люди могут воспользоваться тем препаратом, который им наиболее доступен.

Если J&J доступна сейчас, я бы поставил её, — заявил он в эфире CNN.

При этом Фаучи отметил, что сам вакцинировался препаратом производства Moderna.

Ранее главный инфекционист США заявил, что генетические варианты коронавируса оказывают негативное влияние на эффективность разработанных вакцин. По его словам, специалисты очень серьёзно относятся к новым штаммам COVID-19, которые снижают потенциал существующих прививок.

Как писал NEWS.ru, замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцина от нового коронавируса «Спутник V», разработанная в России, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов.