Главный инфекционист США считает неизбежным возвращение коронавируса осенью

https://static.news.ru/photo/edcbef5c-8970-11ea-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Коронавирус может вернуться в США осенью или зимой. Такое мнение выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.

Я почти уверен, что он вернётся, потому что вирус такой заразный и распространён по всему миру, — заявил Фаучи в интервью президенту экономического клуба Вашингтона Дэвиду Рубенстайну.

По его словам, вирус не исчезнет с планеты.

Когда мы подойдём к следующему сезону, мне кажется неизбежным, что будет возвращение вируса, — подчеркнул главный инфекционист США.

Фаучи считает, что необходимо внедрить контрмеры для противодействия коронавирусу, иначе страна столкнётся «с плохой осенью и зимой».

В настоящее время в США зарегистрировано более 989 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 56 тысячи человек. В Нью-Йорке число жертв COVID-19 превысило число смертей от гриппа в 21 раз.

NEWS.ru писал, что американская разведка более десяти раз в январе и феврале предупреждала президента США Дональда Трампа об опасности распространения коронавирусной инфекции. По данным Washington Post, спецслужбы указывали президенту, что Китай скрывает масштаб проблемы и число жертв коронавирусной инфекции.

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 28 апреля оно составляет 3 041 517.