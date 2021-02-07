Мясников рассказал о реакции главного инфекциониста США на «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/41c570a4-697e-11eb-824f-96000091f725_660.jpg Энтони Фаучи Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что успех в изобретении вакцины от коронавируса в любой стране, будь это Китай или США, является успехом для всего человечества.

Успех где-либо — успех для всех! Если Россия или Китай имеют надёжные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества, — цитирует врач Александр Мясников Фаучи в своём Telegram-канале.

По словам Мясникова, американец добавил, что когда речь идёт об изобретении медицинских препаратов, то мы говорим «о гонке, где мы желаем победы каждому».

Как писал NEWS.ru, к концу следующей недели «Спутник V», как ожидается, будет зарегистрирован в 25 странах мира. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Сейчас российскую вакцину от коронавируса, помимо РФ, одобрили уже в 20 странах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что создание российской вакцины «Спутник V» стало одним из крупнейших научных прорывов страны со времён СССР. По его оценке, обнародованные журналом Lancet результаты третьей фазы исследований препарата показали, что он ни в чём не уступает американским и европейским аналогам.