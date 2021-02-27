Главный инфекционист США: новые варианты COVID-19 снижают потенциал вакцин

https://static.news.ru/photo/b3fe75a4-79d6-11eb-aa24-96000091f725_660.jpg Энтони Фаучи Фото: NIAID/flickr.com

Генетические варианты коронавируса оказывают негативное влияние на эффективность разработанных вакцин, сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, специалисты очень серьёзно относятся к новым штаммам COVID-19, которые снижают потенциал существующих прививок.

Но всё равно [у вакцины] будет подушка безопасности. Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов, — отметил Фаучи в эфире CNN.

Как писал NEWS.ru, замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцина от нового коронавируса «Спутник V», разработанная в России, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов. По его словам, повторное введение препарата влияет на её качества.

Ранее учёные сообщили, что найденный в Калифорнии новый штамм коронавируса в 11 раз смертоноснее варианта южноафриканского вируса.