Главный хирург США дал видеоурок по изготовлению маски из футболки

Генеральный хирург Соединённых Штатов Джером Адамс дал мастер-класс по самостоятельному изготовлению из ненужной одежды масок, которые могут помочь избежать заражения коронавирусом.
Для этого он взял футболку и наглядно продемонстрировал, как правильно сложить вырезанный из неё кусок ткани и закрепить на лице с помощью резинок, не пришивая их. Видеоурок
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску во избежание заражения коронавирусом. Трамп подчеркнул, что призыв носить маски — просто рекомендация, которой он следовать не хочет.
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