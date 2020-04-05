Главный хирург США дал видеоурок по изготовлению маски из футболки

https://static.news.ru/photo/a9a08506-7703-11ea-bd16-fa163e074e61_660.jpg Джером Адамс Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генеральный хирург Соединённых Штатов Джером Адамс дал мастер-класс по самостоятельному изготовлению из ненужной одежды масок, которые могут помочь избежать заражения коронавирусом.

Для этого он взял футболку и наглядно продемонстрировал, как правильно сложить вырезанный из неё кусок ткани и закрепить на лице с помощью резинок, не пришивая их. Видеоурок распространил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску во избежание заражения коронавирусом. Трамп подчеркнул, что призыв носить маски — просто рекомендация, которой он следовать не хочет.