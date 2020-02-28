https://static.news.ru/photo/1112f468-5a70-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Берни Сандерс Фото: Jeff J. Newman/Global Look Press

Коронавирус не так страшен для экономики США, как социализм. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Вирус не потопит американскую экономику. Что топит или может потопить американскую экономику, так это социализм, — цитирует Кадлоу ТАСС.

Агентство отмечает, что глава Нацсовета высказал своё мнение в ситуации, когда в лидеры предвыборной гонки выбивается сенатор Берни Сандерс, который называет себя «демократическим социалистом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Берни Сандерс является самым популярным среди претендентов на демократическую номинацию в предстоящих президентских выборах. По опросам общественного мнения он опережает ближайшего соперника Джо Байдена больше чем на 10%. Самой Демократической партии это не нравится: из-за радикально левых взглядов у Сандерса мало шансов победить президента Дональда Трампа в схватке один на один.