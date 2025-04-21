Главному соратнику Трампа надоели нападки левых политиков WP: Маск устал от нападок демократов и готов покинуть пост в администрации США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск готов покинуть администрацию США на фоне нападок со стороны демократов, пишет The Washington Post. По данным источников, точная дата его ухода неизвестна. Ожидается, что статус специального госслужащего истечет в конце мая 2025 года.

Анонимный источник уточнил, что миллиардеру «надоело терпеть неприятные и неэтичные нападки со стороны левых политиков». По словам информатора, Маск считает, что его отсутствие не окажет негативного влияния на эффективность работы DOGE, поскольку служащие ведомства уже наладили процесс.

Ранее президент США Дональд Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона, где Маску должны были рассказать секретные планы Вашингтона на случай войны с Китаем. Журналисты сообщили, что заседание по этой теме состоялось 21 марта.

До этого инцидента компания Tesla столкнулась с серьезными трудностями в реализации планов по производству роботакси и электрогрузовиков. Причиной послужили введенные Трампом тарифы против Китая.

Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро признавался, что не чувствует напряженности в отношениях с Маском. Перед этим между соратниками американского лидера произошла перепалка.