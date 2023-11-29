Главная елка Вашингтона упала перед зажжением огней Байденом CBS: ветер повалил главную елку Вашингтона, на которой должен зажечь огни Байден

Фото: Ting Shen/Poo/CNP/Global Look Press

Ветер 28 ноября повалил главную рождественскую елку Вашингтона, сообщает телеканал CBS. Уже 30 ноября торжественно зажечь огни на ней должен президент США Джо Байден.

Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять, — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, в национальной службе парков сомневаются, что 12-метровую норвежскую ель, которую в начале ноября привезли из Западной Виргинии, получится сохранить. Состояние дерева еще оценивают. При этом пока не меняли планы по торжественному зажжению огней на елке напротив Белого дома. Видео с елкой опубликовало РИА Новости.

Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон ранее заявил, что Джо Байден, который недавно отметил 81-летие, больше не может исполнять свои обязанности. По его словам, лидер «деградировал» за последние несколько лет и теперь угрожает безопасности страны. Уже сейчас, отметил специалист, американский президент не выдерживает физических и умственных нагрузок, и дальше будет только хуже.

Ранее Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Политик признался, что для него это слишком сложно, поэтому не стал даже пробовать, сдавшись после первой неудачной попытки.