Ветер 28 ноября повалил главную рождественскую елку Вашингтона, сообщает телеканал CBS. Уже 30 ноября торжественно зажечь огни на ней должен президент США Джо Байден.
Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять, — отмечается в сообщении.
По данным телеканала, в национальной службе парков сомневаются, что 12-метровую норвежскую ель, которую в начале ноября привезли из Западной Виргинии, получится сохранить. Состояние дерева еще оценивают. При этом пока не меняли планы по торжественному зажжению огней на елке напротив Белого дома. Видео с елкой опубликовало РИА Новости.
Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон ранее заявил, что Джо Байден, который недавно отметил 81-летие, больше не может исполнять свои обязанности. По его словам, лидер «деградировал» за последние несколько лет и теперь угрожает безопасности страны. Уже сейчас, отметил специалист, американский президент не выдерживает физических и умственных нагрузок, и дальше будет только хуже.
Ранее Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Политик признался, что для него это слишком сложно, поэтому не стал даже пробовать, сдавшись после первой неудачной попытки.