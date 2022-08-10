Главам ФБР и Минюста США стали приходить угрозы после обысков у Трампа Fox News: главам ФБР и Минюста США стали чаще приходить угрозы после обысков у Трампа

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Меррик Гарланд

Главе Минюста США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рею начали угрожать убийством, объем таких сообщений в адрес высокопоставленных чиновников значительно вырос после обыска виллы экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Палм-Бич, сообщает телеканал Fox News.

Американский телеканал со ссылкой на спецслужбы США сообщил, что охрана чиновников в связи с угрозами будет усилена.

Ранее газета New York Post привела подробности обыска виллы Трампа в Палм-Бич. По данным издания, в обыске участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома. Сам Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году.

Трамп сообщил, что его дом был «в осаде, разгромлен и оккупирован». Он добавил, что согласился передать некоторые записи в архивы, подчеркнув, что это «рядовой и рутинный процесс». Накануне политик заявил, что президент США Джо Байден был в курсе обыска.