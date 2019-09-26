Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сотрудник американских спецслужб, поднявший тревогу из-за телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в своей жалобе сенатору Ричарду Бёрру и главе комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу сообщил, что американский лидер использует силу своей администрации, подстрекая зарубежное государство вмешаться в выборы в 2020 году.

Это вмешательство включает, в числе прочих вещей, давление на иностранное государство для расследования в отношении одного из ключевых политических противников президента в США. Личный адвокат президента, Рудольф Джулиани, является ключевой...