https://static.news.ru/photo/df1d4418-e06c-11e9-ba70-fa163e074e61_660.jpgДжозеф МагуайрФото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press
Информатор, подавший жалобу на звонок президента США Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поступил правильно. Такое мнение высказал исполняющий обязанности директора нацразведки США Джозеф Магуайр, выступая перед комитетом по разведке палаты представителей.
Мне неизвестна личность [информатора]. Я считаю, что информатор поступил правильно, — цитирует Магуайра РИА Новости.
Глава нацразведки заверил, что делает всё для защиты своих сотрудников.
Как писал News.ru, ранее был рассекречен текст жалобы сотрудника американских спецслужб, поднявшего тревогу из-за беседы президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По мнению информатора, американский лидер использует силу своей администрации, подстрекая зарубежное государство вмешаться в выборы в 2020 году.