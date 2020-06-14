Глава полиции Атланты уходит с поста из-за гибели афроамериканца

https://static.news.ru/photo/99b67ffa-adc8-11ea-9b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Msgt. Roger Parsons/National Gua

Глава полиции города Атланта в США Эрика Шилдс подала в отставку после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса вследствие действий полицейских

Об этом сообщила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции. Трансляцию выступления политика вёл Fox News.

Начальник Шилдс решила немедленно покинуть пост главы полиции, — заявила Боттомс.

Мэр добавила, что Шилдс не отказывается от дальнейшей работы в одном из полицейских отделений города и выразила соболезнование семье Брукса. Боттомс также призвала провести расследование как этого дела, так и других инцидентов, в которых полицейские применяли силу.

Брукс 12 июня был ранен полицейским в ногу и скончался в больнице после операции. Стражи правопорядка обнаружили его, выехав по жалобе на спящего в автомобиле у ресторана быстрого питания человека. После перепалки из-за проведения теста на алкогольное опьянение, оказавшегося положительным, мужчина выхватил электрошокер одного из полицейских и бросился бежать, после чего полицейский выстрелил в него.

Как писал NEWS.ru ранее, бывшая москвичка Алёна, которая уже 27 лет живёт в Соединённых Штатах, подверглась гонениям на работе из-за того, что отказалась преклонить колено перед портретом убитого полицейским Джорджа Флойда.