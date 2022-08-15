Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех прививок Глава Pfizer Бурла после четырех прививок Pfizer-BioNTech сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Альберт Бурла

Глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, ранее четырежды привитый вакциной Pfizer-BioNTech от коронавируса, сообщил в своем Twitter, что сдал положительный тест на COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо и имеет лишь легкие симптомы заболевания. Также Бурла уточнил, что лечится препаратом Paxlovid и находится на самоизоляции.

Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом у меня легкие симптомы, — написал Бурла.

Также он выразил уверенность в скором выздоровлении.

В конце июля сдал положительный тест на COVID-19 президент США Джо Байден. У него на тот момент были слабые симптомы заболевания. При этом политик прошел вакцинацию американскими препаратами. По состоянию на 27 июля сообщалось, что лидер Соединенных Штатов вылечился от болезни. Однако 30 июля он вновь сдал положительный тест и снова отправился на самоизоляцию. 7 августа стало известно об отрицательном результате ПЦР-исследования.

Недавно коронавирус перенес и лидер КНДР Ким Чен Ын. Его сестра Ким Ё Чжон заявляла, что несмотря на плохое самочувствие, президент продолжал работать, «не позволяя себе прилечь ни на минуту».