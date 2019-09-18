https://static.news.ru/photo/9294b3b0-da1d-11e9-bc60-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Aurelien Morissard/imago-images.de/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в ближайшей перспективе действия российского руководства являются самым крупным вызовом Вашингтону в сфере безопасности. Об этом он сказал в ходе своего выступления на конференции, посвящённой развитию военно-воздушных сил США.

По его словам, пока Пентагон был занят операциями на Ближнем Востоке, «стратегические соперники активно модернизировали свою армию». Эспер подчеркнул, что российское руководство пытается «в одностороннем порядке изменить государственные границы», передаёт ТАСС .

Россия остаётся для нас самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе, — сказал глава Пентагона.

По его мнению, в долгосрочной перспективе ещё большую угрозу для США представляет Китай. Власти КНР, по словам Эспера, пытаются оказывать экономическое влияние на все страны и «добиться военного присутствия по всему миру».

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон хочет дополнительно выделить Киеву $141,5 млн на программы помощи в области безопасности.