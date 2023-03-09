Глава Пентагона рассказал о «беспрецедентном соглашении» России и Ирана Шеф Пентагона Остин: РФ пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном ради помощи в СВО

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на «беспрецедентное оборонное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению. По словам руководителя американского оборонного ведомства, такое решение Москва приняла в ответ на поддержку Тегерана по Украине. Заявление Остина прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом.

В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО, — сказал министр обороны США.

Ранее руководство США неоднократно заявляло о том, что Тегеран передает Москве беспилотные летательные аппараты для применения в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Россия и Иран отвергали данные обвинения.

В частности, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что у Тегерана с Москвой есть соглашение об оборонном сотрудничестве, однако руководство страны считает неправильной отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве. По его словам, Иран намерен продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в ходе СВО российские войска используют только отечественную технику.

При этом представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что ВСУ не располагают средствами, которые помогли бы противостоять баллистическим ракетам из Ирана. По его словам, для «победы» над таким оружием необходимы специальные системы ПВО, как американские Patriot PAC-3 последнего поколения и SAMP/T (Франция).