Глава Пентагона приказал остановить сотрудничество с командой Байдена

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Исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Крис Миллер приказал остановить любое сотрудничество с переходной командой избранного президента Джо Байдена, а также отменить все запланированные встречи, посвящённые передаче власти будущей администрации.

В ведомстве заявили, что шокированы решением Миллера и не знают, почему он так поступил, а также был ли поступок одобрен действующим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, передаёт портал Axios со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что глава команды Джо Байдена не знал об этом указании. Согласно оценкам портала, поступок Миллера является крупнейшим к настоящему моменту проявлением неприязни и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны руководящих лиц администрации Трампа.

Ранее избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, которые выдвинуты в его будущий кабинет. Так, на пост главы Министерства внутренних дел, отвечающего в Соединённых Штатах за вопросы землепользования, впервые предложена кандидатура представителя коренной национальности — конгрессвумен Дебры Холанд. На должность министра энергетики выдвинута бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Теперь они должны быть утверждены сенатом, рассмотрение кандидатур начнётся не ранее конца января, писал NEWS.ru.