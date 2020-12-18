Глава Пентагона приказал остановить сотрудничество с командой Байдена

Исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Крис Миллер приказал остановить любое сотрудничество с переходной командой избранного президента Джо Байдена, а также отменить все запланированные встречи, посвящённые передаче власти будущей администрации.
В ведомстве заявили, что шокированы решением Миллера и не знают, почему он так поступил, а также был ли поступок одобрен действующим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом,
Издание уточняет, что глава команды Джо Байдена не знал об этом указании. Согласно оценкам портала, поступок Миллера является крупнейшим к настоящему моменту проявлением неприязни и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны руководящих лиц администрации Трампа.
Ранее избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, которые выдвинуты в его будущий кабинет. Так, на пост главы Министерства внутренних дел, отвечающего в Соединённых Штатах за вопросы землепользования, впервые предложена кандидатура представителя коренной национальности — конгрессвумен Дебры Холанд. На должность министра энергетики выдвинута бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Теперь они должны быть утверждены сенатом, рассмотрение кандидатур начнётся не ранее конца января, писал NEWS.ru.