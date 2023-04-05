Глава Пентагона оценил шансы Швеции на вступление в НАТО Глава Пентагона выразил надежду, что Швеция вступит в НАТО как можно скорее

Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что намерен в апреле поехать в Швецию и провести там переговоры по вопросам региональной безопасности и планам страны по вступлению в НАТО. Слова американского министра обороны приводит РИА Новости.

Позднее в текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО, — сказал Остин.

Он также выразил надежду на то, что Швеция «как можно скорее» присоединится к Североатлантическому альянсу, как это уже сделала соседняя с ней Финляндия.

Финляндия и Швеция заявили о намерении присоединться к НАТО в мае прошлого года после начала специальной военной операции России на Украине. При этом ранее они придерживались принципов военного нейтралитета. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу. Формальная процедура завершена, так как документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах.

Вступлению Швеции в НАТО активно препятствует Турция. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана осуждает Стокгольм за недостаточную реакцию на выступления противников турецких властей в Швеции.