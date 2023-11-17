Глава Пентагона объяснил, почему продолжает общаться с Шойгу Глава Пентагона Остин: важно сохранять общение с Шойгу для разрешения кризисов

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о необходимости сохранения прямых связей со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе Пентагона. По его словам, это важно с точки зрения будущих кризисов.

Я считаю, что нам нужно сохранить возможность общения как с друзьями, так и с оппонентами. Важно поддерживать эти коммуникационные каналы открытыми. Даже во время сложной обстановки между Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефон и пообщаться с министром обороны России. Я считаю, что это крайне важная возможность, которую мы должны сохранить для разрешения будущих кризисов, — подчеркнул Остин, отвечая на вопрос о возобновлении диалога между военными США и Китая.

Ранее Шойгу в ходе переговоров в Москве с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что российско-китайские отношения являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, при этом Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от ряда западных стран. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая в военной отрасли не нацелено против третьих стран и все действия осуществляются исключительно в рамках общих интересов Москвы и Пекина.