Глава Пентагона не поедет к донорам Украины из-за проблем с мочевым пузырем Министр обороны США пропустит встречу по Украине в Брюсселе из-за госпитализации

Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин пропустит встречу доноров Украины в Брюсселе из-за госпитализации, сообщили РИА Новости в Пентагоне. Главу американского ведомства, который борется с раком простаты, накануне вновь положили в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. В связи с госпитализацией шеф Пентагона передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс.

Могу сейчас это подтвердить, — сказал представитель Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент США Джо Байден не хочет отставки министра обороны, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он заявил в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обеспокоен ли Байден тем, что Остин не может исполнять свои обязанности из-за состояния здоровья.

Ранее на сайте военного ведомства США появилась информация, что Остина госпитализировали в центр Уолтера Рида. После нескольких проверок и обследований главу Пентагона перевели в отделение интенсивной терапии. Медики признались, что пока не могут делать прогнозы о возможных сроках возвращения министра к работе.

Медики рассказали, что рак простаты у министра обнаружили на ранней стадии, заявив, что прогноз его лечения благоприятный. В декабря 2023 года Остин перенес хирургическую операцию, но затем был повторно госпитализирован из-за осложнений, в том числе инфекции.