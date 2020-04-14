США

Глава Нацразведки США «поиздевался» над призывами оставаться дома

11:28, 14 апреля 2020
Ричард Греннел Ричард Греннел Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Греннел поделился с подписчиками мемом, который высмеивает требования властей к населению не покидать своих домов из-за пандемии коронавируса.

В своём аккаунте в Instagram экс-посол Штатов в Германии разместил картинку с текстом конституции и пометкой к ней — «подписанный бланк разрешения на выход из дома».

Обожаю! — отметил Греннел в комментарии к публикации.

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Love this!

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Такой посыл бывшего дипломата прямо противоречит рекомендациям экспертов в области общественного здравоохранения и правительственных учреждений, в том числе Нацразведки, отмечает CNN.

Как писал NEWS.ru, в США коронавирусом заразились более 580 тысяч человек, скончались более 23 тысяч пациентов.

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