Глава Нацразведки США «поиздевался» над призывами оставаться дома

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Греннел поделился с подписчиками мемом, который высмеивает требования властей к населению не покидать своих домов из-за пандемии коронавируса.
В своём аккаунте в Instagram экс-посол Штатов в Германии разместил картинку с текстом конституции и пометкой к ней — «подписанный бланк разрешения на выход из дома».
Обожаю! — отметил Греннел в комментарии к публикации.
Такой посыл бывшего дипломата прямо противоречит рекомендациям экспертов в области общественного здравоохранения и правительственных учреждений, в том числе Нацразведки,
Как писал NEWS.ru, в США коронавирусом заразились более 580 тысяч человек, скончались более 23 тысяч пациентов.
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