Глава Нацразведки США «поиздевался» над призывами оставаться дома

https://static.news.ru/photo/ad8ce6c6-7e2b-11ea-8b41-fa163e074e61_660.jpg Ричард Греннел Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Греннел поделился с подписчиками мемом, который высмеивает требования властей к населению не покидать своих домов из-за пандемии коронавируса.

В своём аккаунте в Instagram экс-посол Штатов в Германии разместил картинку с текстом конституции и пометкой к ней — «подписанный бланк разрешения на выход из дома».

Обожаю! — отметил Греннел в комментарии к публикации.

Такой посыл бывшего дипломата прямо противоречит рекомендациям экспертов в области общественного здравоохранения и правительственных учреждений, в том числе Нацразведки, отмечает CNN.

Как писал NEWS.ru, в США коронавирусом заразились более 580 тысяч человек, скончались более 23 тысяч пациентов.