Глава Минюста США назвал фарсом расследование связей Трампа с Россией

https://static.news.ru/photo/45c37af0-7b0b-11ea-8f7b-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Причин для расследования якобы незаконных связей главы США Дональда Трампа с РФ не было, считает глава Минюста Соединённых Штатов Америки Уильям Барр. По его словам, скандал, связанный с победой политика на президентских выборах в 2016 году, является фарсом и вопиющим случаем в истории страны.

Мы имеем дело не просто с ошибками или небрежностью. Здесь было нечто гораздо более тревожное. Мы намерены докопаться до сути. И если кто-то нарушил закон и мы сможем это доказать, их привлекут к ответственности, — рассказал чиновник в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что Трамп имеет основания для недовольства и ответных действий. По его словам, оппоненты главы Белого дома пытались помешать лидеру выполнять свои обязанности на посту.

5 февраля 2020 года американский сенат оправдал Дональда Трампа по предъявленным ему в рамках процедуры импичмента обвинениям. В частности, сенаторы посчитали, что президент США не злоупотреблял своими властными полномочиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп уволит генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона. Именно он рассматривал жалобу информатора, благодаря который начался процесс импичмента.